Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsteilnehmer geraten in Streit mit anschließender Bedrohung

Northeim (ots)

37154 Northeim/ OT Stöckheim, L572, Dienstag, 16.07.2024, 06.14 Uhr

NORTHEIM (mil)

Ein 51-jähriger und ein 31-jähriger Mann befuhren in dieser Reihenfolge die L572 aus Drüber in Richtung Stöckheim, als der 31-jährige PKW-Fahrer sich entschied, den vor ihm fahrenden 51-jährigen mit seinem Pkw zu überholen. Während des Überholvorganges beschleunigte der 51-jährige Mann seinen Pkw, sodass er bremste, um den Überholvorgang abzubrechen. Der 51-jährige Mann jedoch, reduzierte ebenfalls seine Geschwindigkeit. Der 31-jährige Einbecker konnte anschließend seine Geschwindigkeit wieder erhöhen und den Überholvorgang fortsetzen. In der Ortschaft Stöckheim überholte im weiteren Verlauf der 51-jährige Einbecker den nun vor ihm fahrenden 31-jährigen Fahrzeugführer und bremste diesen anschließend aus. Beide hielten folglich am Fahrbahnrand und gerieten in Streit. Im Rahmen der verbalen Streitigkeit droht der 51-jährige Mann dem 31-jährigen mit Schlägen.

Die hinzugezogenen Polizeikräfte konnten die Streitigkeiten schlichten. Allerdings muss sich der 51-jährige Einbecker nun wegen Nötigung und Bedrohung verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell