POL-NOM: Weiterfahrt wegen fehlender Fahrerlaubnis und ungesicherter Ladung untersagt

Northeim (ots) - 37176 Nörten-Hardenberg/ OT Wolbrechtshausen, Neustadt, Dienstag, 16.07.2024, 00.00 - 07.50 Uhr NORTHEIM (mil) Eine bislang unbekannte Person beschädigt auf bisher unbekannte Art und Weise die Heckscheibe eines Pkw. Der 28-jährige Geschädigte parkte seinen Pkw am rechten Fahrbahnrand in der Straße "Neustadt" in Richtung "Dorfstraße". Durch die unbekannte Person wurde die Heckscheibe des Pkw ...

mehr