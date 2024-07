Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Tief stehende Sonne blendet Autofahrer - Radfahrerin angefahren.

Lippe (ots)

An einer Einmündung der Blomberger Straße ereignete sich am Montagmorgen (08.07.2024) gegen 6.45 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin von einem Auto angefahren wurde. Ein 25-Jähriger aus Detmold fuhr mit seinem Citroen aus Vahlhausen kommend in Richtung Detmold und beabsichtigte nach rechts auf den weiteren Verlauf der Blomberger Straße abzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah er aufgrund der tief stehenden Sonne eine 28-jährige Pedelec-Fahrerin, die auf dem Geh- und Radweg in Richtung Bad Meinberger Straße unterwegs war. Sie prallte von rechts gegen das Auto, stürzte vom Rad und erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die Frau aus Detmold in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von etwa 1200 Euro.

