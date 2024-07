POL-LIP: Lage. Betrunkene Autofahrerin dank aufmerksamem Zeugen gestoppt.

Lippe (ots) - Auf der Sternberger Straße in Höhe der Burg Sternberg verunfallte am Sonntagvormittag (07.07.2024) ein Motorradfahrer aus Brandenburg. Der 53-Jährige fuhr gegen 11.15 Uhr mit seiner Ducati in Richtung Linderhofe. Nach ersten Erkenntnissen verlor er aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Motorrad, kam von der Straße ab und fuhr in einen Graben. Der Mann fiel von der Ducati, die wiederum aus ...

