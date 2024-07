Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Verkehrsunfall zwischen alkoholisiertem E-Bike-Fahrer und zwei Jungen auf Radweg.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Hornschen Straße wurden am Samstagnachmittag (06.07.2024) ein Mann aus Steinheim und zwei Jungen aus Detmold leicht verletzt. Ein 54-Jähriger fuhr gegen 16 Uhr mit seinem E-Bike auf dem Rad- und Fußgängerweg vom Waldweg in Richtung Spork-Eichholz. Dort kamen ihm drei Jungen (9, 10 und 11 Jahre, alle aus Detmold) auf einem Tretroller und zwei Fahrrädern entgegen. Der 54-Jährige kollidierte zunächst mit dem 10-Jährigen auf dem Tretroller. Der dahinterfahrende 9-jährige Radfahrer stieß im Anschluss mit dem Tretroller-Fahrer zusammen. Der 54-Jährige sowie der 10-Jährige stürzten, alle drei beteiligten Personen erlitten leichte Verletzungen. Der 10-jährige Junge wurde vom Rettungsdienst in Begleitung seiner Mutter ins Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Einsatzkräfte, dass der E-Bike-Fahrer augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest war positiv, so dass dem Mann anschließend eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Bike verblieb an der Unfallörtlichkeit. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an: Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, melden sich bitte telefonisch unter 05231 6090.

