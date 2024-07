POL-LIP: Lage. Vergeblicher Einbruchsversuch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots) - In der Leopoldstraße ereignete sich am Donnerstagabend (04.07.2024) zwischen 19 und 20 Uhr ein Straßenraub. Ein 18-Jähriger aus Lage hielt sich in dieser Zeit im Bereich der Kirche auf, als er plötzlich von einem maskierten unbekannten Mann angesprochen wurde. Dieser forderte die Geldbörse des 18-Jährigen und drohte damit ihn ansonsten zu schlagen. ...

mehr