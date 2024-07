Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen - Trunkenheitsfahrt

Lippe (ots)

(KUF) Am Samstag, 06.07.2024, gegen 20:30 Uhr, wurde durch einen Zeugen in Schlangen, Kohlstädter Straße beobachtet, wie ein 57-jähriger Mann, welcher offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, sich in sein Fahrzeug setzte und losfuhr. Er verständigte die Polizei, die wenig später den augenscheinlichen Trunkenheitsfahrer anhalten und kontrollieren konnte. Hier konnte deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des 57-jährigen festgestellt werden. Bei dem 57-jährigen wurde eine Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

