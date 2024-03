Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Parkrempler mit Fahrerflucht

Kaiserslautern (ots)

In der Gottlieb-Daimler-Straße in Höhe der Hausnummer 42 kam es am Mittwoch, 6. März, zwischen 10:30 und 18:20 Uhr, zu einer Unfallflucht. Nach ersten Ermittlungen streifte ein Verkehrsteilnehmer beim Ausparken den ordnungsgemäß geparkten Audi eines 55-Jährigen an der Fahrerseite. Anschließend fuhr der Unfallverursacher weg, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Wer hat den Parkrempler beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cla

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell