Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Alkoholisiert Unfall verursacht

Schallodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Wegen eines Verkehrsunfalls wurde die Polizei am Mittwochabend in die Hauptstraße gerufen. Zu dem Unfall kam es, als ein 37-jähriger Mann mit seinem Audi A4 gegen einen am Straßenrand geparkten VW Transporter fuhr. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall beschädigt. Bei der Verkehrsunfallaufnahme fiel den Beamten auf, dass der Fahrer des Audis nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Der Mann musste die Polizisten mit zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den Führerschein des 37-Jährigen stellte die Polizei sicher. Weitere Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung dauern an. |kfa

