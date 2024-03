Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat das Fahrrad gestohlen?

Kaiserslautern (ots)

Ein Fahrraddiebstahl in der Pariser Straße beschäftigte am Dienstagnachmittag die Polizei. Laut Mitteilung verschaffte sich der unbekannte Täter über Tag Zugang zum Hausflur des Mehrfamilienhauses. Dort war ein grünes Rennrad der Marke Ghost abgestellt. Als die Eigentümerin des Fahrrads gegen 16 Uhr nach Hause kam, stand die Tür zum Treppenhaus offen und das Rad war mitsamt Schloss verschwunden. Zeugen, die am Dienstag rund um die Hausnummer 81 etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zum Verbleib des Zweirads geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell