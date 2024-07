POL-LIP: Lemgo-Leese - Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen zwei Radfahrern

Polizei Lippe

Lemgo-Leese - Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen zwei Radfahrern

Lippe (ots)

(KUF) Am Samstag, 06.07.2024, gegen 17:53 Uhr, kam es in Lemgo-Leese, Rickenrodweg, zwischen zwei Radfahrern zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Beide Radfahrer (64 Jahre und 31 Jahre) befuhren mit ihren Pedelecs nebeneinander den Rickenrodweg in Fahrtrichtung Bunte Heide. Bei der Fahrt gerieten sie mit den Lenkern aneinander, sodass sie sich verhakten. In Folge kamen beide zu Fall, wobei sie sich verletzten.

