Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Adenau (ots)

Am 22.04.2024 um 18:12 Uhr wurde durch einen Zeugen ein Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Adenau gemeldet. Die Verkehrsunfallverursacherin fuhr hier aus der Stadtmitte kommend, in Fahrtrichtung Quiddelbach. Vor der Kreuzung Hauptstraße / Im Straußenpesch, Dr.-Klausener-Str. kollidierte sie mit einem in gleicher Fahrtrichtung, ordnungsgemäß geparkten, Fahrzeug. Dieses wiederum wurde durch den Zusammenstoß auf ein weiteres parkendes Fahrzeug geschoben. Durch die Kollision wurde der Pkw der Fahrzeugführerin nach links auf die Gegenfahrbahn abgeleitet und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in mittleren fünfstelligen Bereich. Im Rahmen der Unfallaufnahme war die Hauptstraße voll gesperrt. Zur Vermeidung eines langen Rückstaus, wurde der Verkehr wechselseitig über die Dr.-Klausener-Str. geleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell