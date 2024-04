POL-PDMY: Verkehrsunfall auf einem Parkplatz

Valwig (ots) - Zwischen Freitag, 19.04.2024 und Samstag, 20.04.2024 wurde in einen Oldtimer, Farbe rot, mit schwarzem Verdeck, Mercedes Benz, eingebrochen. Das Fahrzeug war in Valwig, in der Moselweinstraße abgestellt. Der oder die Täter dürften bei der Tatausführung gestört worden sein. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizei ...

