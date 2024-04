POL-PDMY: Das Sicherheitsmobil und die Einstellungsberatung der Polizei sind in Mayen...

Mendig (ots) - Im Zeitraum vom Mittwoch, den 17.04.2024, 19:00 Uhr, bis zum Donnerstag, den 18.04.2024, 07:00 Uhr, ereignete sich in der Fallerstraße in Mendig eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei kollidierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit dem linken Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW Renault. Am verursachenden Fahrzeug dürfte ein Schaden im Bereich der rechten Fahrzeugseite, insbesondere des ...

