Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch mit Kupferdrahtentwendung in eine Lagerhalle in Kaisersesch

Bild-Infos

Download

Polizei Cochem (ots)

In der Nacht vom 17. auf den 18.04.2024 drangen mehrere Täter auf ein Firmengelände in der Wilhelm-Conrad-Röntgen-Straße ein. Sie bogen gewaltsam ein großes Zaunelement um und brachen anschließend zwei Wandelemente der Außenwand gewaltsam auf. Aus der Halle entwendeten sie zahlreiche Kupferdraht-Spulen die für Erodier-Verfahren benötigt werden. Der Draht dürfte ein Gesamtgewicht von ca. 3,6 Tonnen gehabt haben. Es wird von einer fünfstelligen Schadenssumme ausgegangen. Die Täter müssen ein großes Transportfahrzeug genutzt haben und dürften sich längere Zeit am Tatort aufgehalten haben. Wer hat im Gewerbegebiet Kaisersesch verdächtige Beobachtungen gemacht?

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell