Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231004.9 Heide: Zwei Verletzte bei Unfall

Heide (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Heide am Montagabend haben sich zwei Personen leichte Verletzungen zugezogen. Sie kamen in ein Krankenhaus, an ihren Fahrzeugen entstanden Schäden.

Gegen 19.10 Uhr war ein 51-Jähriger in einem Nissan auf der Waldschlößchenstraße in Richtung Ostrohe unterwegs. Auf der Höhe Am Galgenberg bremste der Mann ab, um nach links in die Straße Am Galgenberg abzubiegen. Aufgrund der entgegenkommenden Fahrzeuge musste der Heider seinen Wagen gänzlich stoppen. Dies bemerkte die folgende Fahrzeugführerin eines Smarts zu spät und fuhr auf den Stehenden auf. Der Geschädigte und die 39-Jährige erlitten bei dem Unglück leichte Verletzungen, an den Autos entstanden Schäden von insgesamt etwa 4.000 Euro.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell