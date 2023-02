Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen: Polizei Südhessen führt verstärkt Kontrollen während der "tollen Tage" durch

Südhessen (ots)

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause stehen "die tollen Tage" endlich wieder vor der Tür. Zahlreiche Veranstaltungen, verteilt in Südhessen werden dazu einladen, die für viele Menschen "schönste Jahreszeit", zu feiern.

Damit das so bleibt und auch die diesjährige närrische Zeit als ein frohes Fest für Groß und Klein in Erinnerung bleibt, sorgt Ihre Polizei in Südhessen für sichere Verhältnisse im Straßenverkehr. Beamte aller Direktionen werden verstärkt Kontrollen im gesamten Zuständigkeitsgebiet, den Städten und Gemeinden, aber auch auf den südhessischen Autobahnen durchführen. Dabei werfen die Ordnungshütenden ein besonderes Augenmerk auf das Umfeld der bekannten Veranstaltungsorte.

Weil Alkohol nach wie vor zu den häufigsten Unfallursachen zählt, gilt auch in der "fünften Jahreszeit": Wer Alkohol trinkt, gehört nicht an das Steuer eines Fahrzeuges!

Verantwortungsvolle Bürgerinnen und Bürger sollten bedenken, dass selbst nach dem Genuss von geringen Mengen Alkohol die Wahrnehmungs- und Reaktionsfähigkeit erheblich nachlässt. Dabei wirkt Alkohol bei jedem Menschen anders und die Grenze zur Fahruntauglichkeit ist beim Einen schneller, beim Anderen langsamer erreicht. Hüten Sie sich davor, sich an gewisse "Promillegrenzen" heranzutrinken und bedenken Sie folgendes: Bereits ab 0,3 Promille lassen Seh- und Reaktionsvermögen sowie die Urteilsfähigkeit deutlich nach. Eine Flasche Bier oder ein Glas Sekt können dafür schon ausreichen. Wenn Sie sich dann ins Auto setzen und beim Fahren Ausfallerscheinungen zeigen oder gar in einen Verkehrsunfall verwickelt werden, drohen hohe Strafen, Führerscheinverlust oder im schlimmsten Fall sogar eine Freiheitsstrafe.

Ihre Polizei Südhessen rät:

Lassen Sie am besten Ihr Auto stehen, gefährden Sie nicht sich und andere, wenn Sie beim Feiern auf alkoholische Getränke nicht verzichten möchten. Nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel oder klären Sie rechtzeitig, wer der Fahrer sein soll, der Familienangehörige, Freunde und Bekannte nüchtern und sicher nach Hause bringt. Genießen Sie die tolle Zeit, aber unterlassen Sie es, Autofahrer zum (Mit-) Trinken zu animieren.

Die Polizei Südhessen wünscht Ihnen viel Spaß beim Feiern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell