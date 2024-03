Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Illegaler Schrottsammler aufgegriffen.

Lippe (ots)

Am Dienstagvormittag (19.03.2024) gegen 11 Uhr wurde in der Bahnhofstraße ein 27-jähriger Mann einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann transportierte auf einem in Großbritannien zugelassenen Lkw Iveco ungesicherten Schrott, darunter auch eine Waschmaschine. Der Mann aus Bodenwerder konnte weder eine Reisegewerbekarte noch abfallrechtliche Erlaubnisse für die Schrottsammlung und -beförderung vorweisen. Zudem waren am Lkw keine vorgeschriebenen A-Tafeln angebracht. Da der Lkw in Deutschland gewerblich genutzt wurde, wäre er hier zulassungs- und steuerpflichtig gewesen. Es wurden eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt, sowie das Hauptzollamt und die Zulassungsbehörde in Kenntnis gesetzt. Der Schrott wurde beim nächstgelegenen Bauhof abgeladen.

Verhaltenshinweise:

1) Geben Sie niemals Elektroschrott oder andere Wertstoffe an nicht autorisierte Personen oder Fahrzeuge ab. Verlangen Sie stets eine offizielle Genehmigung oder Bescheinigung.

2) Melden Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die in Ihrer Nachbarschaft Schrott oder Elektrogeräte einsammeln, umgehend der Polizei.

3) Entsorgen Sie Elektroschrott, Altmetalle und andere Wertstoffe ausschließlich über die offiziellen Sammelstellen oder Wertstoffhöfe in Ihrer Gemeinde.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell