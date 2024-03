Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Trickbetrug zum Nachteil einer 86-jährigen Seniorin - Zeugenaufruf.

Lippe (ots)

Am Freitagvormittag (15.03.2024) wurde eine 86-jährige Frau aus Lage Opfer eines Trickbetrugs. Gegen 10:30 Uhr erhielt die Seniorin in der Hörster Bruch einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters. Dieser gab vor, dass auf ihrem Konto eine ungewöhnliche Buchung getätigt worden sei. Gegen 10:45 Uhr erschien dann ein Mann an der Wohnadresse und gab sich als Sparkassemitarbeiter aus. Die 86-Jährige händigte ihm ihre Debitkarte und PIN aus. Anschließend tätigten die Betrüger über 70 rechtswidrige Zahlungen und Abhebungen an verschiedenen Orten vom Konto der Seniorin, wodurch ein fünfstelliger Schaden entstand. Die Seniorin beschrieb den Mann als ca. 175 cm groß, adrett gekleidet mit einer hellen Jacke. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an. Zeugen, die den Täter gesehen haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 05231 6090 mit dem Kriminalkommissariat 5 in Verbindung zu setzen.

Betrüger versuchen mit verschiedenen Maschen, Bürger am Telefon um Geld oder persönliche Daten zu bringen. Falsche Bankmitarbeiter, die sich die Bankkarte aushändigen lassen, sind in Lippe in den letzten Monaten mehrfach angezeigt worden. Die Polizei empfiehlt:

1) Geben Sie keine Daten heraus, wenn sich angebliche Bankmitarbeiter melden. Legen Sie auf und rufen Sie Ihre Bank unter der bekannten Nummer an, um nachzufragen.

2) Seien Sie misstrauisch, wenn Unbekannte am Telefon vertrauliche Informationen oder Auskünfte zu Ihren Finanzen verlangen.

3) Übergeben Sie in keinem Fall Ihre EC- oder Kreditkarten an Unbekannte. Wenden Sie sich stattdessen umgehend an Ihre Hausbank.

4) Wurden Sie Opfer eines Betrugs, erstatten Sie umgehend Anzeige bei der Polizei.

5) Die Polizei warnt eindringlich vor solchen Betrugsmaschen und rät zu gesundem Misstrauen bei verdächtigen Anrufen oder unbekannten Personen an der Haustür.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell