POL-LIP: Bad Salzuflen. Frau wird Opfer von Romance Scam.

Lippe (ots) - Am Montagmorgen (18.03.2024) ereignete sich gegen 07:35 Uhr in der Bachstraße eine Unfallflucht. Ein 25-jähriger Radfahrer aus Lemgo befuhr die Bachstraße in Richtung Wiembecker Straße, als ihm in einer Kurve ein weißer Kleinwagen entgegenkam und seinen Fahrstreifen schnitt. Der Radfahrer musste eine Notbremsung einleiten und stürzte dabei über den Lenker. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Der ...

