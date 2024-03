Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Mehrere zeitgleiche Einsätze im Stadtgebiet fordern Feuerwehr und Rettungsdienst - schwerer Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf der BAB 2

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagmittag (14. März 2024) kam es zu mehreren zeitgleichen Einsätzen in Recklinghausen. Hierbei wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst gefordert. Unter anderem kam es auf der Bundesautobahn BAB 2 zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person.

Um 11:42 Uhr alarmierte die Leitstelle des Kreises Recklinghausen den Rüstzug der hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache, den Einsatzleitdienst sowie zwei Rettungswagen und einen Notarzt auf die BAB 2 in Fahrtrichtung Hannover. Im Bereich des Stauendes in der Auffahrt Recklinghausen-Ost war es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Durch den Unfallhergang wurde eine weibliche, 64 Jahre alte Person schwer verletzt und in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die Frau mit schwerem technischen Gerät aus ihrem Fahrzeug. Im Anschluss wurde sie notärztlich behandelt und in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Eine weitere unfallbeteiligte Person wurde rettungsdienstlich untersucht, galt aber als unverletzt. Ein ebenfalls im Fahrzeug befindlicher Hund wurde durch die Polizei gesichert. Der Einsatz dauerte bis 13:30 Uhr an. Im Anschluss wurde die Unfallstelle an die Autobahnpolizei übergeben, welche die Unfallursachenermittlung übernahm.

Bereits sechs Minuten nach dem ersten Alarm kam es um 11:48 Uhr zu einem rettungsdienstlichen Individualeinsatz in Recklinghausen-Suderwich. Die Feuerwehr musste hierbei eine Wohnungstür mit technischem Gerät öffnen und dem Rettungsdienst Zugang zum Patienten schaffen. An dieser Einsatzstelle kam der ehrenamtliche Löschzug Altstadt, die Einsatzverstärkung Tagesdienst sowie ein Rettungswagen und ein Notarzt zum Einsatz.

Um 11:55 Uhr kam es zu einem weiteren rettungsdienstlichen Individualeinsatz in der Recklinghäuser Innenstadt. Die Feuerwehr musste hierbei ebenfalls eine Wohnungstür mit technischem Gerät öffnen und dem Rettungsdienst Zugang zum Patienten verschaffen. An dieser Einsatzstelle kam der ehrenamtliche Löschzug Ost, die Einsatzverstärkung Tagesdienst sowie ein Rettungswagen und ein Notarzt zum Einsatz.

Um 11:58 Uhr alarmierte die Leitstelle einen Rettungshubschrauber aus Lünen für einen weiteren Rettungsdiensteinsatz in Recklinghausen-König-Ludwig. Die Feuerwehr sicherte die Landung des Rettungshubschraubers "Christoph 8" auf einem Parkplatz ab. An dieser Einsatzstelle kam der ehrenamtliche Löschzug Süd, die Einsatzverstärkung Tagesdienst sowie ein Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Des Weiteren kam es im Verlauf der Mittagsstunden zu weiteren Rettungsdiensteinsätzen in Recklinghausen und darüber hinaus den benachbarten Städten, was dazu führte, dass zeitweise alle Rettungsmittel des Rettungsdienstes Recklinghausen im Einsatz waren. Zudem kamen für Einsätze in Recklinghausen weitere Rettungsmittel aus den benachbarten Städten zum Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell