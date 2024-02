FW-RE: Vollbrand einer Lagerhalle in Herten-Süd - Feuerwehr Recklinghausen unterstützt umfassend die Feuerwehr Herten

Recklinghausen (ots) - Am Freitagmorgen (23. Februar 2024) kam es in Recklinghausen-Suderwich zu einem Brand in einem Schulgebäude. Verletzt wurde niemand, der Brand wurde schnell gelöscht. Die Feuerwehr Recklinghausen wurde um 10:15 Uhr in die Markomannenstraße zur dortigen städtischen Gesamtschule alarmiert. Bereits die Erstmeldung über den Notruf 112 sprach von einem bereits abgelöschten Feuer in einem ...

mehr