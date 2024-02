Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Brand in Schule schnell gelöscht - keine Verletzten

Recklinghausen (ots)

Am Freitagmorgen (23. Februar 2024) kam es in Recklinghausen-Suderwich zu einem Brand in einem Schulgebäude. Verletzt wurde niemand, der Brand wurde schnell gelöscht.

Die Feuerwehr Recklinghausen wurde um 10:15 Uhr in die Markomannenstraße zur dortigen städtischen Gesamtschule alarmiert. Bereits die Erstmeldung über den Notruf 112 sprach von einem bereits abgelöschten Feuer in einem Klassenraum. Zudem berichtete der Meldende, dass das Gebäude bereits vollständig geräumt sei.

Die ersteintreffenden Kräfte des ehrenamtlichen Löschzugs Suderwich gingen zur Brandkontrolle unter Atemschutz in das Gebäude vor. Sie konnten eine starke Verrauchung des ersten Obergeschosses, in dem sich der betroffene Klassenraum befand, feststellen. Sie kontrollierten die Brandstelle und konnten bestätigen, dass das Feuer bereits abgelöscht war. Anschließend erfolgten Lüftungsmaßnahmen. Der Hausmeister der Schule wurde vorsorglich dem Rettungsdienst zugeführt und dort notärztlich untersucht, blieb aber unverletzt und musste nicht in ein Krankenhaus transportiert werden.

Im Anschluss an die Brandkontrolle und Lüftungsmaßnahmen der Feuerwehr war ein Großteil des Gebäudes wieder nutzbar. Lediglich im betroffenen Klassenraum entstand leichter Brandschaden.

Die Feuerwehr konnte ihren Einsatz um 11:15 Uhr, eine Stunde nach Einsatzbeginn, beenden. Im Einsatz befanden sich die Einsatzkräfte der hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache, der Einsatzleitdienst, der ehrenamtliche Löschzug Suderwich, ein Notarzt und ein Rettungswagen. Die Feuerwehr Recklinghausen wurde hierbei durch den Rettungsdienst der Stadt Castrop-Rauxel unterstützt.

Zur Brandursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Auskunft geben. Die Brandursachenermittlung obliegt der Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell