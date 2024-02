FW-RE: Kellerbrand verläuft glimpflich - keine Verletzten

Recklinghausen (ots) - Am Mittwochmittag (07. Februar 2024) kam es zu einem tödlich verlaufenen Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Recklinghausen. Die Feuerwehr Recklinghausen wurde um 11:25 Uhr zur Berghäuser Straße in den Stadtteil König-Ludwig auf eine dortige Tiefbaustelle alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr war eine männliche Person (43 Jahre) bereits ...

mehr