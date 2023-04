Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230411.5 Kiel: 17-Jähriger wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung mit Messer in Untersuchungshaft. Folgemeldung zu 230321.1

Kiel (ots)

Am späten Donnerstagabend, 06.04.2023, nahm eine Streifenwagenbesatzung einen 17-Jährigen fest, der im Verdacht steht, einen weiteren 17-Jährigen am 17.03.2023 in einem Kleingartengelände am Skandinaviendamm während einer Feier mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Eine Richterin am Amtsgericht Kiel hatte noch kurz vor der Festnahme auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einen Untersuchungshaftbefehl erlassen. Der 17-Jährige steht im Verdacht, weitere Straftaten begangen zu haben.

Gegen 22:00 Uhr war ein 17-Jähriger am 17.03.2023 auf einer Party im Kleingartengelände Kollhorst mit einem Messer schwer verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte den Jugendlichen umgehend in ein Krankenhaus. Die vor Ort anwesenden Heranwachsenden sowie der Geschädigte machten gegenüber den Einsatzkräften zunächst keine Angaben.

Umfangreiche Ermittlungen des Kommissariats 13 der Bezirkskriminalinspektion Kiel in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Kiel, die auch die Befragung mehrerer Zeuginnen und Zeugen beinhalteten, führten die Beamtinnen und Beamten auf die Spur eines 17-jährigen Teilnehmers der Feier.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel erließ eine Richterin am Amtsgericht Kiel am letzten Donnerstag Untersuchungshaftbefehl gegen den jungen Mann. Er steht im Verdacht, weitere Straftaten begangen zu haben, die ebenfalls Gegenstand des Haftbefehls sind.

Gegen 21:45 Uhr traf eine Streifenwagenbesatzung an der Kreuzung Ziegelteich/Hopfenstraße auf den polizeibekannten Jugendlichen und nahm in fest. Er befindet sich jetzt in einer Jugendanstalt.

Matthias Felsch, Polizeidirektion Kiel

