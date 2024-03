POL-LIP: Lemgo. Unfallflucht nach Sturz von Radfahrer

Lippe (ots) - In der Zeit von Freitag bis Montag (15.03.2024 - 18.03.2024) drangen unbekannte Täter in eine Werkstatt in der Lageschen Straße ein. Die Täter gelangten durch ein aufgebrochenes Fenster in die Räumlichkeiten der Firma. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Zeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Lageschen ...

