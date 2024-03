Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Wüsten. Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort.

Lippe (ots)

Am Dienstagmorgen (19.03.2024) gegen 05:45 Uhr ereignete sich in Wüsten, Kirchheider Straße, ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein 23-jähriger Mann aus Bad Salzuflen befuhr mit seinem VW Polo die Kirchheider Straße aus Richtung Wüsten kommend in Fahrtrichtung Kirchheide. Im Kurvenbereich kam ihm ein anderer Verkehrsteilnehmer mit einem hellen Pkw, vermutlich einem Kombi, entgegen. Beide Fahrzeuge berührten sich mit den linken Außenspiegeln.

Am Fahrzeug des 23-Jährigen wurde der linke Außenspiegel beschädigt, sodass die Verkleidung absprang. Der Unfallgegner entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Verkehrskommissariat nahm die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort auf. Zeugen werden gebeten, sich unter 05231 6090 zu melden.

