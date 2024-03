Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Mountainbike an Schule gestohlen.

Lippe (ots)

Am Montag (18.03.2024) wurde zwischen 07:30 Uhr und 13 Uhr mindestens ein Fahrrad am Stadtgymnasium in der Martin-Luther-Straße entwendet. Der Besitzer hatte sein Mountainbike der Marke Trek (schwarz mit türkisen Schriftzügen) morgens bei den Fahrradständern im Bereich einer Wiese verschlossen abgestellt. Bei Schulschluss war das Schloss geknackt und das Mountainbike gestohlen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen zum Tatzeitpunkt gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell