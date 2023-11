Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Auto zerkratzt

Von Montag auf Dienstag ließ ein Unbekannter seiner Zerstörungswut freien Lauf.

Ulm (ots)

Der Mercedes parkte zunächst bis etwa 0.30 Uhr in der Straße Heigeleshof und später in der Straße An der Brenzbahn. Dort stellte der 37-Jährige die Beschädigungen an dem Auto fest. Ein Unbekannter hatte mit einem spitzen Gegenstand die Fahrerseite und Motorhaube zerkratzt.Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

