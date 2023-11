Ulm (ots) - Zum Fototermin des PP Ulm vom 14.11.2023, 22.34 Uhr: Am Dienstagabend, gegen 22:20 Uhr, wurde ein Brand im Zellerhof gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Scheune bereits in Vollbrand. In der Scheune war ein Stall mit vier Pferden, weiter waren darin verschiedene Maschinen sowie Heu- und Strohballen. Die Scheune brannte vollständig ab, die Tiere konnten nicht mehr gerettet werden. Personen kamen ...

mehr