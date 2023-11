Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fußgänger tödlich verletzt

Nach einem Unfall am Dienstag in Ulm erlag ein Mann seinen Verletzungen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 22.30 Uhr. Ein 54-Jähriger fuhr mit seinem VW auf dem Berliner Ring in Richtung B28. Auf Höhe der Straße Oberer Eselsberg kam ihm noch ein Auto entgegen. Plötzlich stand ein Fußgänger auf seinem Fahrstreifen. Ein Bremsmanöver war wohl nicht mehr möglich und das Auto erfasste den 70-jährigen Fußgänger frontal. Durch den Aufprall wurde der 70-Jährige mehrere Meter weg geschleudert und blieb schwer verletzt auf der Straße liegen. Der Autofahrer riss das Lenkrad noch nach links und kam auf dem Abbiegestreifen zum Stehen. Er blieb unverletzt. Rettungskräfte brachten den 70-Jährigen schnell in ein nahegelegenes Krankenhaus. Dort erlag er im Laufe der Nacht seinen schweren Verletzungen. Ersten Erkenntnissen war der Fußgänger alkoholisiert. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten VW schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Fußgänger vor dem Unfall am Berliner Ring gesehen haben. Die werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0731/188-0 zu melden.

