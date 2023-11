Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Einbrecher kommen am Tage

Schmuck und Bargeld erbeuteten Unbekannte am Montag in Heidenheim.

Ulm (ots)

In den Mittagsstunden stellte ein Bewohner in der Verdistraße fest, dass unbekannte Täter in sein Haus eingebrochen sind. Ersten Ermittlungen zufolge hebelte der Täter zwischen 8.10 Uhr und 12.10 Uhr ein Fenster auf. Um die Mittagszeit wurden von einem Spaziergänger nur unweit vom Tatort entfernt in einem Gebüsch auf der Heide Teile des Diebesgutes festgestellt. Die Kriminalpolizei Heidenheim hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Einbrecher. Die Ermittler fragen:

- Wer hat am Montag in den Vormittagsstunden / in der Mittagszeit in Heidenheim in der Verdistraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? - Wer hat am Montag in den Vormittagsstunden / in der Mittagszeit in Heidenheim in der Verdistraße am Ende der Sackgasse im Bereich der Heidenheimer Heide verdächtige Personen gesehen? - Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen und kann Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heidenheim unter der Telefonnummer 07321/322-0 zu melden.

