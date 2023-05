Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Brand in Entsorgungsbetrieb

Leverkusen (ots)

Am 03.05.2023 erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Leverkusen gegen 11:28 Uhr eine Meldung durch eine automatische Brandmeldeanlage über ein Brandereignis in einem Entsorgungsbetrieb an der Borsigstraße in Leverkusen Fixheide. Gemäß den getroffenen Vorplanungen entsandte die Leitstelle die zuständigen Kräfte der Berufsfeuerwehr und den Einsatzführungsdienst.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine Rauchentwicklung aus einer Halle fest. Nach einer umfassenden Erkundung stellte sich heraus, dass in der Halle gelagerter Papiermüll brannte. Ein Mitarbeiter der Firma hatte einen Löschversuch gestartet und dabei Rauchgase eingeatmet.

Sofort wurde die Alarmstufe erhöht und eine weitere Einheit der Freiwilligen Feuerwehr hinzu alarmiert. Der verletzte Mitarbeiter wurde vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Der Brand wurde durch zwei Trupps im Innenangriff mittels Wasser bekämpft. Zur Unterstützung der Löschmaßnahmen wurde ein Radlader des Betriebes eingesetzt um das Brandgut auseinanderzuziehen. Der Brand konnte gegen 12:30 Uhr unter Kontrolle gebracht und abschließend gelöscht werden.

Die Feuerwehr war mit 27 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, dem Rettungsdienst und dem Löschzug Lützenkirchen der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Leverkusen, übermittelt durch news aktuell