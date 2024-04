Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Industriebrand in Mayen

Mayen (ots)

Am Donnerstag, den 18.04.2024, gegen 13:50 Uhr, kam es in einem Industriebetrieb in Mayen zu einem Brand einer Abluftanlage. Brandursächlich dürften nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei- und Kriminalinspektion Mayen Wartungsarbeiten sein, die an der Abluftanlage zuvor durchgeführt wurden. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Mayen war unter Einbeziehung der Wehren der Stadtteile, mit 35 Einsatzkräften vor Ort. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, sodass weiterer Personen- und Gebäudeschaden verhindert werden konnte. Bei dem Brand wurden 6 Mitarbeiter, sowie ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Der Gesamtschaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell