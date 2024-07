Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen-Lipperreihe - Graffiti-Sprayer unterwegs

Lippe (ots)

(KUF) In dem Tatzeitraum vom Freitag, 04.07.2024, 18:00 Uhr, bis Samstag, 06.07.2024, 09:00 Uhr, besprühten bislang unbekannte Täter in Oerlinghausen, Schulstraße, mehrere Gebäude mit Graffiti-Schmierereien. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Es wird gebeten, verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang im Bereich der Schulstraße an die Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 - 6090 zu melden.

