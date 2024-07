Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus - Ursache noch unklar.

Lippe (ots)

Am Donnerstagmorgen (04.07.2024) gegen 9 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Langen Straße zu einem Brand. Das Feuer brach in einem der Zimmer aus und breitete sich schnell aus. Durch einen Rauchmelder alarmiert, konnten alle Bewohner das Haus rechtzeitig und unverletzt verlassen. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle, jedoch ist das Gebäude vorübergehend unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Angrenzende Geschäfte mussten während der Löscharbeiten geschlossen bleiben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine genauen Angaben zur Entstehung des Feuers gemacht werden. Die Untersuchungen dauern an. Die Lange Straße war bis ca. 13:30 Uhr gesperrt.

