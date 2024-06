Hessisches Polizeipräsidium Einsatz

POL-HPE: Glückliches Ende nach Bootskenterung auf der Lahn

65606 Villmar / Aumenau (ots)

Ein glückliches Ende nahm eine Bootskenterung am Freitagnachmittag auf der Lahn bei Aumenau. Ein Anrufer meldete der Polizei, dass bei Lahn-km 54 ein Kanu gekentert sei. Dabei fielen vier Personen in die Lahn. Um nicht von der Strömung mitgerissen zu werden, hielten sich die Personen am Ufergestrüpp fest.

Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte konnten sich die Personen eigenständig an Land retten. Wegen Unterkühlung und leichtem Schock erfolgte noch vor Ort eine ärztlich Versorgung.

Die wasserschutzpolizeilichen Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf Fremdverschulden.

Original-Content von: Hessisches Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell