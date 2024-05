Hessisches Polizeipräsidium Einsatz

POL-HPE: Manövrierunfähige Motoryacht an der "Wirbeley"

Rüdesheim (ots)

Am Montag, den 20.05.2024 um 08:55 Uhr, wurde der hiesigen Wasserschutzpolizeistation Rüdesheim durch aufmerksame Bürger am Ufer mitgeteilt, dass ein Sportboot in einer offensichtlichen Notlage auf dem Rhein bei Lorchhausen zu Tal treibt. Die schweren Streifenboote der Wasserschutzpolizeistationen Rüdesheim und St. Goar, sowie die Einsatzboote der Feuerwehren Bacharach und Trechtingshausen fuhren jeweils zum Einsatzort. Vor Ort befand sich eine 18 Meter lange Motoryacht vor Anker liegend in der Fahrrinne, an einer nautisch anspruchsvollen Flussbiegung des Rheins, an der sogenannten "Wirbeley" bei Rhein-km 543. Durch die Bootsbesatzungen der Wasserschutzpolizei musste vor Ort die Schifffahrt auf der stark befahrenen Wasserstraße gewahrschaut und entsprechend geregelt werden.

Das Boot befand sich auf der Fahrt von den Niederlanden nach Griechenland. Aufgrund einer defekten Tankanzeige kam es wegen Kraftstoffmangels zum Maschinenausfall. Durch die Unterstützung der Feuerwehr konnte eine entsprechende Menge an Diesel nachgebunkert werden. Das zwischenzeitlich verhängte Weiterfahrverbot wurde aufgehoben und die Fahrt in Richtung Griechenland fortgesetzt werden.

