POL-HPE: Schiffsunfall Liegestellen unterhalb HBG Hafen Kelsterbach

BWS Main 18,6km, OL Kelsterbach (ots)

Ein Tankmotorschiff lag unterhalb des HBG Hafens am linken Ufer still. Ein zu Tal fahrendes Fahrgastkabinenschiff richtete seine Geschwindigkeit falsch ein, so dass es zu 2 Drahtbrüchen an dem Stilllieger kam. Es befindet sich in unmittelbarer Nähe die Hafeneinfahrt und der Bereich ist durch ein Tafelzeichen ( A.9 / Sog. und Wellenschlag vermeiden)nochmal besonders geschützt. Zu weiteren Schäden oder Verletzungen kam es nicht.

Die Erstmaßnahmen wurden durch Streifen WSPSt. Wiesbaden und WSPSt. Frankfurt durchgeführt.

Die weitere Sachbearbeitung erfolgt bei der WSPSt. Frankfurt am Main.

