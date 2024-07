Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Verkehrsunfall mit vier Beteiligten - Motorradfahrer leicht verletzt.

Lippe (ots)

Am Donnerstagnachmittag (04.07.2024) ereignete sich gegen 17:20 Uhr an der Kreuzung Hindenburgstraße/Mademannstraße ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Ein 84-jähriger Nissan-Fahrer aus Lage wollte von der Hindenburgstraße nach links in die Mademannstraße abbiegen und schätzte vermutlich dabei den Abstand zu einem entgegenkommenden 45-jährigen Motorradfahrer aus Detmold falsch ein. Der Motorradfahrer konnte durch einen Sprung von seiner BMW einen direkten Zusammenstoß vermeiden, wurde jedoch trotzdem leicht verletzt. Sein führerloses Motorrad kollidierte zunächst mit dem abbiegenden Nissan und streifte anschließend einen an der Ampel wartenden Audi A6 eines 60-jährigen Mannes aus Springe. Durch umherfliegende Teile wurde zudem der VW Caddy eines 57-jährigen Lemgoers beschädigt, der ebenfalls an der Ampel wartete. Der Motorradfahrer wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und konnte anschließend entlassen werden. Zwei der beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

