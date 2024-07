Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft - Polizei sucht Zeugen.

Lippe (ots)

Am Donnerstagmorgen (04.07.2024) kam es gegen 09:10 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Juweliergeschäft an der Herforder Straße. Vier unbekannte Täter versuchten sich gewaltsam Zugang zu dem verschlossenen Geschäft zu verschaffen, scheiterten jedoch und flüchteten anschließend. Nach Angaben von Zeugen näherten sich die Täter in einem dunklen Mercedes mit dem Fragmentkennzeichen WES-???? dem Juweliergeschäft. Die Täter werden wie folgt beschrieben:

- Männlich - Drei Personen dunkel bekleidet mit dunklem Kapuzenpullover - Eine Person dunkel bekleidet mit weißem Kapuzenpullover - Zwei Personen mit Oberlippenbart - Geschätztes Alter zwischen 16 und 30 Jahren - Ca. 180 cm groß

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei Lippe bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Fluchtfahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 6 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell