POL-LIP: Datenmissbrauch bei Kauf von Deutschland-Tickets über App von Kommunaler Verkehrsgesellschaft Lippe.

Die Kreispolizeibehörde Lippe ermittelt in einem Fall von Datenmissbrauch und Fälschung beweiserheblicher Daten zum Nachteil der Kommunalen Verkehrsgesellschaft Lippe (KVG Lippe). Zwischen dem 27.06. und 02.07.2024 wurden rund 4.600 Neuregistrierungen mit mutmaßlich gestohlenen Daten in der App "Lippemobil" vorgenommen. Ein aufmerksamer Kunde entdeckte den Vorfall und meldete sich bei der KVG.

Bei etwa 2.200 der neu angelegten Konten haben bereits Kontobewegungen stattgefunden. In allen Fällen wurde ein Deutschland-Ticket im Wert von 49 Euro per Lastschriftverfahren abgebucht. Es wird vermutet, dass die für die Registrierungen verwendeten persönlichen Daten durch einen separaten Datendiebstahl erlangt wurden. Ein Abfluss personenbezogener Daten aus der Lippemobil App ist nicht erfolgt. Die genaue Anzahl der geschädigten Personen ist noch nicht abschließend bekannt. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Als umgehende Reaktion hat die KVG Lippe folgende Maßnahmen ergriffen:

- Alle über die Lippemobil App per SEPA-Lastschrift gekauften Tickets wurden gesperrt. Das Geld für diese stornierten Tickets bekommen die Betroffenen in den kommenden Tagen zurück überwiesen. - Zusätzlich sind alle mit den entsprechenden Käufen verbundenen Kundenkonten gesperrt - also leider auch die Konten von "echten" Kunden, die sich wirklich ein Deutschland-Ticket per SEPA-Lastschrift gekauft haben. Diese funktionieren damit auch nicht mehr. - Der Kauf von Tickets über die App per SEPA-Lastschriftverfahren ist vorübergehend nicht möglich. - Tickets können in der App weiterhin über andere Bezahlmethoden (PayPal und Kreditkarte) erworben werden.

Kunden, bei denen durch diese Maßnahmen Probleme mit dem Deutschland-Ticket aufgetreten sind, melden sich bitte bei der Infothek der KVG Lippe unter 05261 6673950. Die KVG Lippe kann die Kundenkonten der "echten" Kunden dann wieder freischalten. Die KVG Lippe vermutet, dass sich unter den Betroffenen nur eine Handvoll "echte" Kunden befinden. Insbesondere diese Kunden bittet die KVG Lippe um Verständnis für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Die genauen Hintergründe, Ziele und Identitäten der Täter sind in diesem Fall noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen der lippischen Kriminalpolizei. Potenziell Geschädigte, die verdächtige Kontobewegungen bei sich festgestellt haben, werden gebeten, online Anzeige bei der Polizei zu erstatten: https://internetwache.polizei.nrw/ich-moechte-eine-anzeige-erstatten

Deutschlandweit berichten Verkehrsunternehmen von ähnlichen Betrugsfällen beim Verkauf des Deutschlandtickets, bei denen Kriminelle gestohlene Kontodaten und E-Mail-Adressen von Verbrauchern missbrauchen.

