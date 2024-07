Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht.

Am Dienstagnachmittag (02.07.2024) kam es gegen 15:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Bielefelder Straße in Höhe des Schubertplatzes. Eine 39-jährige Autofahrerin aus Lage befuhr mit ihrem VW Sharan die Bielefelder Straße in Richtung Heidenoldendorf. Kurz vor der Kreuzung zum Schubertplatz wechselte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer unvermittelt von der Linksabbiegerspur auf die Geradeausspur. Um eine Kollision zu vermeiden, wich die 39-Jährige nach rechts aus und touchierte dabei den Bordstein. Durch den Aufprall platzte der rechte Vorderreifen ihres Fahrzeugs, wodurch dieses nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen KIA Kleinwagen mit Lipper Kennzeichen gehandelt haben. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05231 6090.

