Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Räuberischer Diebstahl in Supermarkt.

Lippe (ots)

Am Dienstagabend (02.07.2024) kam es gegen 22:15 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt am Hasselter Platz. Ein 29-jähriger Detmolder entwendete zwei Schachteln Zigaretten und versuchte, ohne zu Bezahlen, das Geschäft zu verlassen. Zwei aufmerksame Mitarbeiter des Marktes sprachen den Tatverdächtigen an und versuchten ihn festzuhalten. Der Mann riss sich jedoch los und flüchtete. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Dieb durch Polizeibeamte in der Nähe der Brunnenwiese gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten ein Parfüm, das vermutlich aus einem früheren Diebstahl stammt. Die entwendeten Zigaretten konnten nicht aufgefunden werden. Die beiden Mitarbeiter des Supermarktes blieben bei dem Vorfall unverletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

