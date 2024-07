Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Versuchter Wohnungseinbruch in Studentenwohnheim.

Lippe (ots)

Am Montagmittag (01.07.2024) kam es zwischen 14:30 und 20 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruch in ein Studentenwohnheim am Hanseweg. Bislang unbekannte Täter versuchten die Eingangstür einer Erdgeschosswohnung gewaltsam zu öffnen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelang es den Tätern nicht in die Wohnung einzudringen. Es wurde augenscheinlich nichts entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Studentenwohnheims am Hanseweg beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

