Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Einbruch in Bauwagen auf Schulbaustelle.

Lippe (ots)

In der Zeit von Freitag (28.06.2024) 20:00 Uhr, bis Montag, (01.07.2024) 08:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Bauwagen auf einer Baustelle an der Gesamtschule in der Schulstraße. Bislang unbekannte Täter öffneten ein Fenster des Bauwagens gewaltsam und verschafften sich so Zugang zum Inneren. Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Fahrzeugschlüssel entwendet, die zu einem Minibagger und einem Radlader gehören. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Baustelle an der Gesamtschule beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell