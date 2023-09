BPOLI-SB: Sachbeschädigung in Saarbrücken im Rahmen eines Hochrisikospiels

Saarbrücken (ots) - Gegen 23:30 des gestrigen Abends Abend kontrollierten Bundespolizisten in Höhe der Fechinger Talbrücke einen jungen Mann, der kurz zuvor aus Frankreich in das Bundesgebiet eingereist war. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung stellte sich heraus, dass der moldauische Staatsangehörige durch die Staatsanwaltschaft Mainz per Haftbefehl gesucht wurde. Die darin verhängte Geldstrafe in Höhe von 981 ...

mehr