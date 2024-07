Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Fahrer vermutlich durch medizinischen Notfall verunfallt - Ampelausfall.

Lippe (ots)

Am Montagnachmittag (01.07.2024) gegen 15:30 Uhr verunfallte ein 70-jähriger Mann aus Lage an der Kreuzung Bielefelder Straße/Osterheider Straße. Der Fahrer, aus Richtung Bielefeld kommend, kam mit seinem VW Tiguan von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Stromverteilerkasten und landete im Straßengraben. Nach aktuellem Stand wird ein medizinischer Notfall als Unfallursache vermutet. Der Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug erlitt Frontschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Die Ampelanlage an der Kreuzung fiel aus und wird voraussichtlich mehrere Tage nicht funktionieren. Verkehrsteilnehmer werden um erhöhte Vorsicht gebeten. Zeugenhinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter 05231 6090.

