Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Versuchter Einbruch in Verbrauchermarkt.

Lippe (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (30.06.2024) kam es gegen 05:30 Uhr zu einem versuchten Einbruch in einen Verbrauchermarkt in der Wilberger Straße. Unbekannte Täter versuchten, einen Notausgang gewaltsam zu öffnen. Nach ersten Erkenntnissen wurde vermutlich ein Fahrzeug eingesetzt, um die doppelflügelige Tür aufzudrücken. Die Täter gelangten nicht in das Gebäude. Es entstand Sachschaden an der Tür und der Verglasung. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell