Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Einbruch in Erdgeschosswohnung.

Lippe (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in Barntrup zu einem Wohnungseinbruch. Unbekannte Täter drangen zwischen Samstag 11 Uhr, und Sonntag (29./30.06.2024) 12:30 Uhr, in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Auf der Lehmkuhle" ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume und entwendeten diverse Wertgegenstände.

Zu den gestohlenen Gegenständen zählen unter anderem:

- Bargeld - diverse Schmuckstücke - Uhren - Elektronische Geräte

Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

